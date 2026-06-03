Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Как сообщает Ole, интерес к аргентинскому хавбеку проявляют сразу два мадридских гранда — «Реал» и «Атлетико».

Мак Аллистер globallookpress.com

Особую заинтересованность в трансфере игрока проявляет главный тренер «матрасников» Диего Симеоне, который высоко оценивает игровые качества своего соотечественника и хотел бы видеть его в составе команды.

На сегодняшний день рыночная стоимость 27-летнего футболиста оценивается примерно в 80 миллионов евро. До перехода в «Ливерпуль» Мак Аллистер выступал за «Брайтон», а также защищал цвета аргентинских клубов «Бока Хуниорс» и «Аргентинос Хуниорс».

В минувшем сезоне АПЛ полузащитник принял участие в 37 матчах, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.