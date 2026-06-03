Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо заинтересован в приглашении в лондонский клуб защитника «Ювентуса» и сборной Италии Андреа Камбьясо в летнее трансферное окно.

Хаби Алонсо globallookpress.com

Как сообщает Gazzetta dello Sport, испанский специалист давно следит за 26-летним футболистом и хотел видеть его в своей команде ещё во времена работы в мадридском «Реале». Теперь Алонсо намерен реализовать этот интерес уже на посту наставника «Челси».

Отмечается, что Камбьясо является одним из приоритетных вариантов для усиления обороны английского клуба. По оценкам экспертов, его трансферная стоимость составляет около 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Серии А защитник провёл 36 матчей в составе «Ювентуса», отметившись тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. С туринским клубом Камбьясо связан контрактом с 2023 года.