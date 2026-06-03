Брюно Женезьо займет пост главного тренера футбольного клуба «Марсель».

Брюно Женезьо globallookpress.com

По информации Foot Mercato, 59-летний специалист уже почти возглавил команду, но осталось согласовать несколько деталей для завершения его назначения.

Президент «Марселя» Стефан Ришар провел личные переговоры с бывшим тренером «Лилля», и между ними быстро установился контакт. Их объединяет стремление возродить команду и начать долгосрочный успешный путь.

Считается, что 59-летний тренер идеально подходит клубу. Его опыт и универсальность позволяют ему поднять команду на новый уровень и максимально эффективно использовать потенциал игроков.