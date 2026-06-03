Защитник «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис не сможет помочь своей национальной команде в стартовом матче чемпионата мира-2026.

Альфонсо Дэвис globallookpress.com

Футболист подтвердил, что его восстановление после повреждения ещё не завершено, поэтому участие в первой встрече турнира исключено. Канадец продолжает набирать форму после травмы подколенного сухожилия, полученной в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Не выйдет сыграть в первом матче на ЧМ-2026», — цитирует Дэвиса Sportsnet.

Таким образом, Дэвис пропустит игру группового этапа против Боснии и Герцеговины, которая состоится 12 июня. Помимо боснийской команды, соперниками канадцев по группе B станут сборные Катара и Швейцарии.

Мундиаль-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля на стадионах США, Канады и Мексики.