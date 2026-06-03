Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли».

Эдуард Сперцян globallookpress.com

«Если нет хорошего предложения из Европы, то, конечно, стоит ехать туда, потому что там можно заработать за год столько, сколько в Европе за четыре. Не стоит отказываться от такого варианта. Деньги очень большие. Тем более там уже играют топ-звёзды, так что вариант вполне можно рассматривать», — цитирует Булыкина «Советский спорт».

Ранее появилась информация, что ближневосточный клуб рассматривает в качестве усиления команды капитана «быков».

«Аль-Ахли» на данный момент является действующим победителем Лиги чемпионов АФК.