Английские клубы «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити» не смогли договориться о переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. Об этом информирует TEAMtalk.

Алексей Батраков globallookpress.com

Согласно источнику, французский «Пари Сен-Жермен» близок к завершению переговоров с перспективным российским футболистом.

Скауты английской Премьер-лиги высоко оценивают талант Батракова и считают его одним из самых многообещающих молодых игроков в мировом футболе. Однако действующие правила не позволяют английским клубам напрямую приобрести игрока у «Локомотива».

Французскому клубу, в отличие от английских, разрешено вести переговоры с российскими командами, и он уже проявил готовность активно работать на российском трансферном рынке.