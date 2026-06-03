Портал Transfermarkt, который занимается оценкой трансферной стоимости футболистов, обновил информацию по английской Премьер-лиге после окончания сезона 2025/2026.

Деян Кулушевски
Деян Кулушевски globallookpress.com

Лидером списка стал полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски, вторую строчку занял форвард «Ливерпуля» Александр Исак, а тройку замкнул защитник «шпор» Микки ван де Вен.

Топ-10 самых подешевевших футболистов АПЛ-2025/2026:

1.  Деян Кулушевски («Тоттенхэм») — € 17 млн (- € 18 млн).
2.  Александер Исак («Ливерпуль») — € 85 млн (- € 15 млн).
3.  Микки ван де Вен («Тоттенхэм») — € 50 млн (- € 15 млн).
4.  Родри («Манчестер Сити») — € 50 млн (- € 15 млн).
5.  Алехандро Гарначо («Челси») — € 28 млн (- € 12 млн).
6.  Букайо Сака («Арсенал») — € 110 млн (- € 10 млн).
7.  Флориан Вирц («Ливерпуль») — € 100 млн (- € 10 млн).
8.  Коул Палмер («Челси») — € 100 млн (- € 10 млн).
9.  Мойсес Кайседо («Челси») — € 100 млн (- € 10 млн).
10.  Райан Гравенберх («Ливерпуль») — € 80 млн (- € 10 млн).