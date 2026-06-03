Лидером списка стал полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски , вторую строчку занял форвард «Ливерпуля» Александр Исак , а тройку замкнул защитник «шпор» Микки ван де Вен .

Портал Transfermarkt, который занимается оценкой трансферной стоимости футболистов, обновил информацию по английской Премьер-лиге после окончания сезона 2025/2026.

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