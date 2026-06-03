Форвард «Бетиса» Антони поделился эмоциями после того, как не оказался в окончательной заявке сборной Бразилии на ЧМ-2026.

Бразильский футболист признался, что рассчитывал получить вызов на главный турнир четырёхлетия, однако с уважением отнёсся к решению тренерского штаба национальной команды.

«Конечно, я хотел сыграть на чемпионате мира, но такие вещи случаются в футболе. Я доволен тем, как провёл сезон, и горжусь своей работой. Не считаю решение несправедливым, ведь в Бразилии много сильных игроков, заслуживающих место в сборной», — приводит слова Антони El Chiringuito TV.

В кампании-2025/26 нападающий был одним из лидеров «Бетиса», отметившись 14 забитыми мячами и 10 голевыми передачами в 45 матчах во всех турнирах.

Чемпионат мира 2026 года состоится с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе бразильская команда встретится со сборными Марокко, Гаити и Шотландии.