Тренерский штаб сборной Турции во главе с Винценцо Монтелла назвал окончательную заявку на чемпионат мира по футболу 2026 года.
Вратари: Алтай Байындыр («Манчестер Юнайтед», Англия), Мерт Гюнок («Фенербахче»), Угурджан Чакыр («Галатасарай»).
Защитники: Абдюлкерим Бардакджы («Галатасарай»), Мерих Демирал («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Чаглар Сеюнджю («Фенербахче»), Эрен Элмалы («Галатасарай»), Ферди Кадиоглу («Брайтон», Англия), Мерт Мюльдюр («Фенербахче»), Озан Кабак («Хоффенхайм», Германия), Самет Акайдын («Ризеспор»), Зеки Челик («Рома», Италия).
Полузащитники: Хакан Чалханоглу («Интер», Италия), Исмаил Юкшек («Фенербахче»), Каан Айхан («Галатасарай»), Оркун Кекчю («Бешикташ»), Салих Озджан («Боруссия» Дортмунд, Германия).
Нападающие: Арда Гюлер («Реал», Испания), Барыш Алпер Йылмаз («Галатасарай»), Джан Узун («Айнтрахт Франкфурт», Германия), Дениз Гюль («Порту», Португалия), Ирфан Джан Кахведжи («Касымпаша»), Кенан Йылдыз («Ювентус», Италия), Керем Актюркоглу («Фенербахче»), Огуз Айдын («Фенербахче»), Юнус Акгюн («Галатасарай»).
Турция начнёт мундиаль в группе D, а ее соперниками станут США, Парагвай и Австралия.