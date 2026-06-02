Пресс-служба сборной Катара огласила окончательный команды на предстоящий чемпионат мира.
Вратари: Салах Закария («Аль-Духаиль»), Мешаал Исса Баршам («Аль-Садд»), Махмуд Абунада («Аль-Райян»);
Защитники: Буалем Хухи («Аль-Садд»), Педру Мигел («Аль-Садд»), Султан Аль-Браке («Аль-Духаиль»), Аль-Хашми Аль-Хуссейн («Аль-Араби»), Аюб Аль-Алави («Аль-Гарафа»), Исса Лайе («Аль-Араби»), Лукас Мендес («Аль-Вакра»), Хомам Аль-Амин («Культураль Леонеса»);
Полузащитники: Ахмед Фати («Аль-Араби»), Джассем Габер («Аль-Райян»), Ассим Мадибо («Аль-Вакра»), Абдулязиз Хатем («Аль-Райян»), Карим Будиаф («Аль-Духаиль»), Мухаммед Маннаи («Аль-Шамаль»).
Нападающие: Алмоез Али («Аль-Духаиль»), Акрам Афиф («Аль-Садд»), Тахсин Мохаммед Джамшид («Аль-Духаиль»), Эдмилсон Жуниор («Аль-Духаиль»), Ахмед Аль-Ганехи («Аль-Гарафа»), Ахмед Алаа («Аль-Райян»), Хасан Аль-Хайдос («Аль-Садд»), Мохаммед Мунтари («Аль-Гарафа»), Юсуф Абдурисаг («Аль-Вакра»).
Напомним, что соперниками катарцев на групповой стадии будут сборные Канады, Швейцарии и Боснии и Герцеговины.