Хосеп Гвардиола не собирается возвращаться к тренерской работе сразу после ухода из «Манчестер Сити». По информации The Mirror, испанский специалист отклонил предложение возглавить «Интер Майами», за который выступают Лионель Месси и Луис Суарес.

Сообщается, что после насыщенного периода в английском клубе Гвардиола намерен взять паузу в карьере. В ближайшее время тренер планирует сосредоточиться на отдыхе и провести больше времени с семьёй, поэтому не рассматривает варианты трудоустройства, даже несмотря на интерес со стороны амбициозных проектов.

Гвардиола возглавлял «Манчестер Сити» с 2016 года и за десять лет превратил команду в одну из сильнейших в мировом футболе. Под его руководством «горожане» завоевали 20 трофеев, включая несколько чемпионских титулов в Англии и победу в Лиге чемпионов.