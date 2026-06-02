Лондонский «Кристал Пэлас» объявил об уходе из клуба главного тренера Оливера Гласнера.

«Трудно объяснить, что я чувствую, покидая "Кристал Пэлас" после двух лет работы, но я должен сказать, что для меня было честью трудиться в этом футбольном клубе. Этот период останется со мной на всю жизнь. Я уношу с собой много счастливых воспоминаний, но больше всего запомнилась атмосфера, которую вы создавали на "Селхерст Парк" в матчевые дни — эмоции, накал, шум.

Мы создали менталитет, благодаря которому могли бороться. Это не значит, что мы выигрывали каждый матч. Но мы показали, что "Кристал Пэлас" может сражаться с лучшими командами дома и на континенте», — приводит пресс-служба клуба слова Гласнера.

51‑летний австриец проработал с клубом два последних сезона и победил в Кубке Англии, Суперкубке Англии и Лиге конференций. Ранее Гласнер тренировал «Айнтрахт», «Вольфсбург», ЛАСК, «Рид» и «Зальцбург».