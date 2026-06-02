Чемпион мира 2018 года Оливье Жиру близок к продлению контракта с «Лиллем», сообщает L’Équipe.

По данным издания, переговоры между клубом и 39-летним форвардом продолжаются уже несколько недель и в настоящий момент стороны максимально приблизились к соглашению о новом контракте сроком ещё на один сезон.

В завершившемся розыгрыше Лиги 1 Жиру помог команде занять третье место и пробиться в Лигу чемпионов.

Всего в сезоне-2025/26 нападающий принял участие в 44 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и отдал одну результативную передачу.