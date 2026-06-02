Появилась официальная заявка и сборной Ганы на чемпионат мира по футболу. Главный тренер Карлуш Кейрош внес туда 26 футболистов.
Вратари: Бенджамин Асаре («Хартс оф Оук»), Лоуренс Ати-Зиджи («Санкт-Галлен»), Джозеф Ананг («Сент-Патрикс»).
Защитники: Абдул Рахман Баба (ПАОК), Гидеон Менса («Осер»), Марвен Сеная («Осер»), Алиду Сейду («Ренн»), Абдул Мумин («Райо Вальекано»), Джером Опоку («Истанбул»), Джонас Аджетеи («Вольфсбург»), Коджо Оппонг («Ницца»), Деррик Люккассен («Пафос»).
Полузащитники: Элиша Овусу («Осер»), Томас Парти («Вильярреал»), Куаси Сибо («Реал Овьедо»), Калеб Йиренки («Нордшелланд»), Кристофер Баа («Аль-Кадисия»).
Нападающие: Огастин Боачи («Сент-Этьен»), Иссахаку Абдул Фатау («Лестер»), Камаль Сулемана («Аталанта»), Эрнест Нуама («Лион»), Антуан Семеньо («Манчестер Сити»), Брендон Томас-Асанте («Ковентри»), Принс Квабена Аду («Виктория Пльзень»), Иньяки Уильямс («Атлетик»), Джордан Айю («Лестер»).
ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе сборная Ганы встретится с командами Панамы, Англии и Хорватии.