В следующем товарищеском матче сборная Грузии сыграет против Бахрейна 5-го июня, а Румыния встретится с Уэльсом 6-го числа.

Сборные Грузии и Румынии сыграли вничью (1:1) в рамках товарищеского противостояния.

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