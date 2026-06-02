Сборные Грузии и Румынии сыграли вничью (1:1) в рамках товарищеского противостояния.
Хозяева открыли счет на 46-й минуте благодаря точному удару Георгия Квилитая.
Румыния сумела сравнять счет на 55-й минуте, отличился Луис Мунтяну.
Результат матча
ГрузияТбилиси1:1РумынияБухарест
1:0 Георгий Квилитая 46' 1:1 Луис Мунтяну 55'
Грузия: Георгий Мамардашвили, Саба Гогличидзе (Ива Гелашвили 83'), Гурам Кашия (Лаша Двали 66'), Лука Лочошвили (Илья Бериашвили 66'), Георгий Кочорашвили, Ираклий Азаров, Гизо Мамагеишвили, Отар Китеишвили, Георгий Чакветадзе (Иракли Егоян 46'), Буду Зивзивадзе (Георгий Квернадзе 66'), Георгий Квилитая (Анзор Меквабишвили 83')
Румыния: Михай Айоани (Тудор Бэлуцэ 63'), Владимир Скречу (David Matei 71'), Андрей Себастьян Борза (Lisav Naif Eissat 46'), Раду Дрэгушин, Олимпиу Моруцан (Луис Мунтяну 46'), Рэзван Марин (Alex Dobre 46'), Флоринел Коман (Александру Чикылдэу 46'), Валентин Михэйлэ (Отто Хиндрих 63'), Янис Хаджи (Stefan Baiaram 63'), Virgil Ghita (Деян Сореску 78'), Andrei Coubis (Матей Илие 62')
Жёлтые карточки: Георгий Квилитая 59', Саба Гогличидзе 80' — Владимир Скречу 41', Раду Дрэгушин 59', Тудор Бэлуцэ 82', Матей Илие 85'
В следующем товарищеском матче сборная Грузии сыграет против Бахрейна 5-го июня, а Румыния встретится с Уэльсом 6-го числа.