Защитник «Спартака» Александер Джику не сыграет за сборную Ганы на чемпионате мира. Об этом заявил тренер африканской сборной Карлуш Кейруш.

«Мы должны принять решение и заменить Джику. Сейчас в лагере у нас та же группа центральных защитников. Имена вы знаете, вы видели их сегодня на поле. Так что мы готовы к взлету», — приводит слова Кейруша Modern Gana.

Сообщается, что место Джику в сборной Ганы занял Деррик Лукассен.

Напомним, что на чемпионате мира сборная Ганы попала в одну группу с Англией, Хорватией и Панамой.