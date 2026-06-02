Защитник «Спартака» Александер Джику не сыграет за сборную Ганы на чемпионате мира.  Об этом заявил тренер африканской сборной Карлуш Кейруш.

Александер Джику

«Мы должны принять решение и заменить Джику.  Сейчас в лагере у нас та же группа центральных защитников.  Имена вы знаете, вы видели их сегодня на поле.  Так что мы готовы к взлету», — приводит слова Кейруша Modern Gana.

Сообщается, что место Джику в сборной Ганы занял Деррик Лукассен.

Напомним, что на чемпионате мира сборная Ганы попала в одну группу с Англией, Хорватией и Панамой.