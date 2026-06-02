Руководство «Интера» рассчитывает сохранить в составе опытного защитника Стефана де Врея и уже предложило нидерландскому футболисту новый контракт.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, миланский клуб готов продлить сотрудничество с 34-летним игроком ещё на один сезон. Однако сам де Врей не спешит с окончательным решением, поскольку имеет несколько предложений от зарубежных клубов и намерен внимательно изучить все варианты своего будущего.

Нидерландский защитник выступает за «Интер» с лета 2018 года и за это время стал одним из самых опытных игроков команды. Его действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне де Врей принял участие в 17 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.