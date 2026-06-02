Сборная Хорватии на своем поле уступила команде Бельгии в товарищеской встрече — 0:2.
Первый гол забил Юри Тилеманс на 38-й минуте матча. Ромелу Лукаку в компенсированное время ко второму тайму установил окончательный счет встречи.
Результат матча
ХорватияЗагреб0:2БельгияБрюссель
0:1 Юри Тилеманс 38' 0:2 Ромелу Лукаку 90+6'
Хорватия: Доминик Ливакович (Доминик Котарски 59'), Йосип Шутало (Никола Моро 71'), Лука Вушкович, Йошко Гвардиол (Марин Понграчич 58'), Йосип Штанишич (Анте Будимир 58'), Лука Модрич (Марио Пашалич 58'), Матео Ковачич (Лука Сучич 58'), Иван Перишич (Андрей Крамарич 71'), Мартин Батурина (Кристиян Якич 71'), Петар Муса (Марко Пашалич 58'), Petar Sucic (Никола Влашич 71')
Бельгия: Тибо Куртуа, Максим Де Кёйпер, Алексис Салемакерс (Кони де Винтер 68'), Артур Теате, Натан Нгой (Ханс Ванакен 68'), Шарль Де Кетеларе (Ромелу Лукаку 73'), Кевин Де Брёйне (Тома Мёнье 67'), Юри Тилеманс, Николас Раскин (Аксель Витсель 79'), Амаду Онана (Хоакин Сейс 68'), Жереми Доку (Матиас Фернандес 73')
Жёлтые карточки: Мартин Батурина 43', Анте Будимир 62' — Шарль Де Кетеларе 49', Кони де Винтер 69'
Следующий матч хорваты проведут 7 июня против Словении дома, бельгийцы днем ранее сыграют на своем поле против сборной Туниса.