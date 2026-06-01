Пресс-служба сборной Хорватии объявила заявку команды на предстоящий чемпионат мира.
Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Доминик Котарски («Копенгаген», Дания), Ивор Пандур («Халл Сити», Англия).
Защитники: Йошко Гвардиол («Манчестер Сити», Англия), Дуе Чалета-Цар («Реал Сосьедад», Испания), Йосип Шутало («Аякс», Нидерланды), Йосип Станишич («Бавария», Германия), Марин Понграчич («Фиорентина», Италия), Кристиан Якич («Аугсбург», Германия), Мартин Эрлич («Мидтьюлланн», Дания), Лука Вушкович («Гамбург», Германия).
Полузащитники: Лука Модрич («Милан», Италия), Матео Ковачич («Манчестер Сити», Англия), Марио Пашалич («Аталанта», Италия), Никола Влашич («Торино», Италия), Лука Сучич («Реал Сосьедад», Испания), Мартин Батурина («Комо», Италия), Петар Сучич («Интер», Италия), Никола Моро («Болонья», Италия), Тони Фрук («Риека»).
Нападающие: Иван Перишич («ПСВ», Нидерланды), Андрей Крамарич («Хоффенхайм», Германия), Анте Будимир («Осасуна», Испания), Марко Пашалич («Орландо Сити», США), Петар Муса («Даллас», США), Игор Матанович («Фрайбург», Германия).
На групповой стадии ЧМ-2026 сборная Хорватии сыграет против Англии, Панамы и Ганы.