Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не сыграет в ближайшем товарищеском матче против Гондураса. Об этом сообщил инсайдер Гастон Эдул в социальных сетях.

Причиной стало незначительное повреждение, которое футболист получил в ходе подготовки к турниру. Тренерский штаб решил не рисковать состоянием лидера команды и предоставил ему дополнительное время для восстановления перед стартом чемпионата мира.

Несмотря на пропуск контрольной встречи, серьёзных опасений за его участие в мундиале нет. Ожидается, что Месси полностью восстановится к первому матчу Аргентины на турнире, который состоится 17 июня против сборной Алжира.

Аргентина является действующим чемпионом мира по футболу.