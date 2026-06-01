Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о назначении Дмитрия Игдисамова главным тренером ЦСКА.

«Меня радует то, что работать будет российский специалист, что это человек армейский, он себя уже зарекомендовал, готовил очень хороших молодых футболистов для основной команды. Мне бы этого очень хотелось, это было бы хорошо для него, ЦСКА, российского футбола. Был бы пример другим клубам, что не нужно искать тренеров за рубежом, когда есть свои воспитанники», — приводит слова Колоскова ТАСС.

Ранее стало известно, что ЦСКА подписал контракт с Игдисамовым на два года с опцией автоматического продления соглашения еще на 2 сезона.