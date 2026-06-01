Испанский специалист Хосеп Гвардиола, покинувший «Манчестер Сити» по завершении сезона, определился с возможным следующим этапом карьеры.

По информации The Sun, тренер сообщил своему окружению о желании в будущем возглавить сборную Англии. Отмечается, что Гвардиола не планирует в ближайшее время возвращаться к клубной работе после десяти сезонов во главе «Манчестер Сити», с которым он завоевал 20 трофеев.

На данный момент главным тренером сборной Англии является Томас Тухель, под руководством которого команда готовится к чемпионату мира 2026 года. Англичане сыграют на турнире в одной группе с Хорватией, Ганой и Панамой.