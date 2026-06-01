Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков подпишет новое соглашение с клубом. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Максим Глушенков — полузащитник «Зенита» globallookpress.com

Стало известно, что зарплата Глушенкова в «Зените» повысится с 15 до 20 млн рублей в месяц. Стороны находятся на завершающей стадии переговоров.

В новом контракте Глушенкова появится пункт о выплате фиксированной суммы после каждого трансферного окна, по итогам которого полузащитник не покинул «Зенит». Такой пункт называется «бонусом за лояльность».

В минувшем сезоне Глушенков провел за «сине-бело-голубых» 27 матчей в рамках РПЛ, забил 9 голов и сделал 8 голевых передач.