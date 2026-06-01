Защитник сборной России Игорь Дивеев высказался о роли капитана в национальной команде.

Игрок обороны вышел с капитанской повязкой на товарищеский матч против Египта (0:1).

«Уже был капитаном в матче с командой Чили. Конечно, это дополнительная ответственность, нужно больше подсказывать ребятам, подбадривать их. Не впервой… Когда с Чили был, было волнительно — в этот раз уже спокойнее», — приводит слова Дивеева «РИА Новости».

В следующем товарищеском матче сборная России сыграет против Буркина-Фасо 5 июня. Во втором контрольном поединке национальная команда встретится с Тринидадом и Тобаго 9-го числа.