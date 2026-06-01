Сборная Бразилии разгромила Панаму в контрольном матче, который состоялся в Рио-де-Жанейро. Встреча завершилась результативной победой хозяев со счётом 6:2.

Бразильцы вышли вперёд уже на 2-й минуте благодаря точному удару Винисиуса Жуниора. Затем отличились Каземиро, Райан, Лукас Пакета, Игор Тиаго, реализовавший пенальти, и Данилу. При этом один из мячей в свои ворота отправил форвард хозяев Матеус Кунья. Второй гол панамской команды в концовке встречи забил Карлос Харви.

Напомним, на групповом этапе чемпионата мира 2026 года Бразилия встретится с Марокко, Гаити и Шотландией. Панаме предстоят матчи против Англии, Хорватии и Ганы.

Результат матча Бразилия Бразилиа 6:2 Панама Панама 1:0 Винисиус Жуниор 1' 2:0 Каземиро 39' 3:0 Rayan 53' 4:0 Лукас Пакета 60' 5:0 Игор Тиаго 63' пен. 6:0 Данило Оливейра 81' 6:1 Карлос Харви 84' Бразилия: Алисон, Бремер, Леонардо Перейра, Алекс Сандро ( Данило 46' ), Уэсли Франса ( Эдерсон 46' ), Каземиро ( Дуглас Сантос 46' ), Бруно Гимарайнс ( Рожер Ибаньес 46' ), Луис Энрике ( Фабиньо 46' ), Рафаэл Диас ( Данило Оливейра 46' ), Винисиус Жуниор ( Лукас Пакета 46' ), Матеус Кунья ( Эндрик 46' ) Панама: Орландо Москера, Микаэль Мурильо ( Ivan Anderson 84' ), Сесар Блэкман ( Эдгардо Фаринья 66' ), Хосе Кордоба ( Kadir Barria 66' ), Фидель Эскобар ( Родерик Миллер 65' ), Хосе Луис Родригес ( Tomas Rodriguez 66' ), Андрес Андраде ( Jiovany Ramos 65' ), Эдгар Барсенас ( Эрик Дэвис 66' ), Карлос Харви ( Victor Griffith 84' ), Исмаэль Диас ( Кристиан Мартинес 46' ), Cecilio Waterman ( Хосе Фахардо 46' ) Жёлтая карточка: Сесар Блэкман 45+2' (Панама)