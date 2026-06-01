Сборная Бразилии разгромила Панаму в контрольном матче, который состоялся в Рио-де-Жанейро. Встреча завершилась результативной победой хозяев со счётом 6:2.
Бразильцы вышли вперёд уже на 2-й минуте благодаря точному удару Винисиуса Жуниора. Затем отличились Каземиро, Райан, Лукас Пакета, Игор Тиаго, реализовавший пенальти, и Данилу. При этом один из мячей в свои ворота отправил форвард хозяев Матеус Кунья. Второй гол панамской команды в концовке встречи забил Карлос Харви.
Напомним, на групповом этапе чемпионата мира 2026 года Бразилия встретится с Марокко, Гаити и Шотландией. Панаме предстоят матчи против Англии, Хорватии и Ганы.
Результат матча
БразилияБразилиа6:2ПанамаПанама
1:0 Винисиус Жуниор 1' 2:0 Каземиро 39' 3:0 Rayan 53' 4:0 Лукас Пакета 60' 5:0 Игор Тиаго 63' пен. 6:0 Данило Оливейра 81' 6:1 Карлос Харви 84'
Бразилия: Алисон, Бремер, Леонардо Перейра, Алекс Сандро (Данило 46'), Уэсли Франса (Эдерсон 46'), Каземиро (Дуглас Сантос 46'), Бруно Гимарайнс (Рожер Ибаньес 46'), Луис Энрике (Фабиньо 46'), Рафаэл Диас (Данило Оливейра 46'), Винисиус Жуниор (Лукас Пакета 46'), Матеус Кунья (Эндрик 46')
Панама: Орландо Москера, Микаэль Мурильо (Ivan Anderson 84'), Сесар Блэкман (Эдгардо Фаринья 66'), Хосе Кордоба (Kadir Barria 66'), Фидель Эскобар (Родерик Миллер 65'), Хосе Луис Родригес (Tomas Rodriguez 66'), Андрес Андраде (Jiovany Ramos 65'), Эдгар Барсенас (Эрик Дэвис 66'), Карлос Харви (Victor Griffith 84'), Исмаэль Диас (Кристиан Мартинес 46'), Cecilio Waterman (Хосе Фахардо 46')
Жёлтая карточка: Сесар Блэкман 45+2' (Панама)