Черногория одолела Болгарию (1:0) в рамках товарищеского противостояния.
Единственный гол в этом матче гости забили на 68-й минуте благодаря точному удару Балши Секулича.
Результат матча
БолгарияСофия0:1ЧерногорияПодгорица
0:1 Balsa Sekulic 68'
Болгария: Даниел Наумов, Кристиан Димитров, Адриан Краев (Borislav Tsonev 46'), Лукас Петков (Здравко Димитров 61'), Марин Петков (Георги Русев 62'), Patrick-Gabriel Galchev (Иван Турицов 73'), Teodor Ivanov, Dimitar Velkovski (Християн Петров 74'), Petko Panayotov (Мартин Минчев 80'), Nikola Iliev (Владимир Николов 46'), Tonislav Yordanov (Emil Tsenov 46')
Черногория: Игор Вуячич (Милутин Осмаич 46'), Слободан Рубежич, Milan Roganovic (Никола Шипчич 89'), Дритон Цамай, Milan Vukotic (Андрия Булатович 59'), Стефан Лончар (Марко Шимун 80'), Андрей Костич (Стефан Милич 46'), Виктор Джуканович (Марко Янкович 58'), Milos Brnovic (Balsa Sekulic 58'), Andrija Raznatovic (Ognjen Gasevic 46'), Balsa Popovic
Жёлтые карточки: Георги Русев 79' (Болгария), Християн Петров 84' (Болгария), Borislav Tsonev 90+4' (Болгария)
В следующем матче Черногория сыграет против Словакии 5-го июня, а Болгария встретится с Молдавией в тот же день.