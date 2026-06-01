Сборные Болгарии и Черногории сыграют 1 июня в рамках товарищеского поединка. Старт встречи в 19:00 мск.
Болгария выиграла 3 матча подряд. Серия команды началась с победы в последнем туре квалификации на чемпионат мира над Грузией, которая, однако, не позволила ей пробиться в финальную часть мундиаля. После этого болгары не заметили Соломоновы Острова и выиграли у Индонезии.
Черногория также не смогла пройти отбор на ЧМ. В последнем туре гости проиграли Хорватии, однако этот результат уже не имел значения, а победы над Гибралтаром и Лихтенштейном нужного эффекта не оказали. В марте черногорская команда победила Андорру и проиграла Словении в рамках товарищеских спаррингов.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.
- Котировки букмекеров: 2.92 — победа Болгарии, 3.05 — ничья, 2.74 — победа Черногории.
- Прогноз ИИ: будет ничья 1:1.
Трансляция матча
