Форвард «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль высказался о своей травме, полученной перед чемпионатом мира.

«Помню последовательность событий, после которых получил травму. Внутренне молился, чтобы это было несерьёзно. Боялся, что это серьёзно, и, прежде всего, что могу пропустить чемпионат мира.

Мой разум так работает, как будто я не сыграл ни одного матча за весь сезон, действительно с нетерпением жду своего дебюта на ЧМ», — приводит слова Ямаля COPE.

Напомним, что на чемпионате мира сборная Испании сыграет в группе против Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.