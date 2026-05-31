«Толука» стала обладателем Кубка чемпионов КОНКАКАФ, обыграв «Тигрес» в финале со счетом 0:0 (1:1, дополнительное время, серия пенальти 6:5).

В основное время матча команды не смогли поразить ворота друг друга. На 104-й минуте дополнительного времени полузащитник «Толуки» Хорхе Диас вывел свою команду вперед. Однако на 114-й минуте защитник «Тигрес» Жоаким сумел сравнять счет.

«Толука» завоевала свой третий Кубок чемпионов КОНКАКАФ за всю историю участия в турнире. «Тигрес», в свою очередь, в четвертый раз вышли в финал турнира, но смогли завоевать титул лишь однажды.