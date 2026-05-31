Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о потенциально возможном участии Криштиану Роналду в чемпионате мира 2030 года.

Роберто Мартинес globallookpress.com

«Никто не должен в этом сомневаться. Он это заслужил.

Я работал со многими игроками, которые выигрывали Лигу чемпионов или "Золотой мяч", а на следующий день теряли мотивацию. То, что мы видим на примере Роналду, показывает совершенно другой образ мышления.

Я думаю, что наличие такой цели позволяет проявлять настойчивость. Здесь есть генетический аспект, а также работа, которую он вкладывает; он использует всё, чтобы помочь своему телу, помимо своего настроя», — приводит слова Мартинеса Cadena Ser.

Напомним, что 41-летний Роналду, который сейчас выступает за саудовский «Аль-Наср», был вызван в сборную Португалии на ЧМ-2026.