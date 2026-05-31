В товарищеском матче в Майнце сборная Германии разгромила команду Финляндии со счетом 4:0.
Автором дубля в данной встрече стал Дениз Ундав, забивший на 34-й и 48-й минутах, а также по голу на счету Флориана Вирца (48-я минута) и Джамала Мусиалы (63-я минута).
Результат матча
ГерманияБерлин4:0ФинляндияХельсинки
1:0 Дениз Ундав 34' 2:0 Флориан Вирц 48' 3:0 Дениз Ундав 57' 4:0 Джамал Мусиала 63'
Германия: Оливер Бауман, Йозуа Киммих, Жонатан Та, Нико Шлоттербек, Натаниэль Браун, Феликс Нмеча (Надим Амири 84'), Александар Павлович, Леннарт Карл (Ник Вольтемаде 73'), Джамал Мусиала, Флориан Вирц (Лерой Зане 73'), Дениз Ундав (Максимилиан Байер 61')
Финляндия: Лукаш Градецки, Райан Магута (Naatan Skytta 79'), Вилле Коски, Николай Алхо (Самули Миеттинен 72'), Робин Лод (Оливер Антман 58'), Ансси Сухонен, Адам Мархиев, Беньямин Кялльман (Йоэль Похьянпало 58'), Топи Кескинен (Даниэль Хоканс 58'), Leo Walta (Миро Тенхо 72'), Tony Miettinen
Напомним, что сборная Германии сыграет на чемпионате мира, где ее соперниками станут Кюрасао, Кот-д'Ивуар и Эквадор.