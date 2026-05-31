Сборная Чехии переиграла сборную Косово в товарищеской встрече — 2:1.
Голы в составе победителей на счету Томаша Ладры на 12‑й минуте и Адама Гложека на 32‑й.
За косоваров забил Линдон Эмерллаху за 10 минут до конца основного времени.
Результат матча
ЧехияПрага2:1КосовоПриштина
1:0 Томаш Ладра 12' 2:0 Адам Гложек 32' 2:1 Линдон Эмерллаху 81'
Чехия: Лукаш Горничек, Штепан Халоупек (Ярослав Зелены 74'), Робин Гранач, Ладислав Крейчи (Томаш Голеш 46'), Давид Доудера (Денис Вишинский 46'), Лукаш Черв (Давид Юрасек 46'), Павел Буха (Hugo Sochurek 46'), Александр Сойка, Томаш Ладра (Михал Садилек 46'), Адам Гложек (Кристоф Кабонго 46'), Ян Кухта (Моймир Хитил 21')
Косово: Арьянет Мурич, Дион Галлапени, Альбиан Хайдари, Мергим Войвода, Велдин Ходжа (Valmir Matoshi 62'), Эльвис Реджбечай (Baton Zabergja 46'), Леон Авдуллаху (Линдон Эмерллаху 75'), Илир Красники, Альбион Рахмани (Весел Демаку 62'), Фисник Аслани, Эрмал Красники (Ron Raci 74')
Жёлтая карточка: Весел Демаку 82' (Косово)
Следующий матч Чехия проведёт 5 июня с Гватемалой, а на ЧМ‑2026 вступит в борьбу 12 июня матчем против Южной Кореи.