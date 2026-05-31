Сборная Чехии переиграла сборную Косово в товарищеской встрече — 2:1.

Голы в составе победителей на счету Томаша Ладры на 12‑й минуте и Адама Гложека на 32‑й.

За косоваров забил Линдон Эмерллаху за 10 минут до конца основного времени.

Результат матча Чехия Прага 2:1 Косово Приштина 1:0 Томаш Ладра 12' 2:0 Адам Гложек 32' 2:1 Линдон Эмерллаху 81' Чехия: Лукаш Горничек, Штепан Халоупек ( Ярослав Зелены 74' ), Робин Гранач, Ладислав Крейчи ( Томаш Голеш 46' ), Давид Доудера ( Денис Вишинский 46' ), Лукаш Черв ( Давид Юрасек 46' ), Павел Буха ( Hugo Sochurek 46' ), Александр Сойка, Томаш Ладра ( Михал Садилек 46' ), Адам Гложек ( Кристоф Кабонго 46' ), Ян Кухта ( Моймир Хитил 21' ) Косово: Арьянет Мурич, Дион Галлапени, Альбиан Хайдари, Мергим Войвода, Велдин Ходжа ( Valmir Matoshi 62' ), Эльвис Реджбечай ( Baton Zabergja 46' ), Леон Авдуллаху ( Линдон Эмерллаху 75' ), Илир Красники, Альбион Рахмани ( Весел Демаку 62' ), Фисник Аслани, Эрмал Красники ( Ron Raci 74' ) Жёлтая карточка: Весел Демаку 82' (Косово)

Следующий матч Чехия проведёт 5 июня с Гватемалой, а на ЧМ‑2026 вступит в борьбу 12 июня матчем против Южной Кореи.