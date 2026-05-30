Шотландия одержала победу над Кюрасао в товарищеской встрече — 4:1.

Гости вышли вперед на 14-й минуте после гола Тахита Чонга. На 38-й минуте карибцы остались в меньшинстве после удаления Юргена Локадии. В компенсированное время к первой половине встречи Файндли Кертис сравнял счет.

Во втором тайме забивали исключительно шотландцы — Лоуренс Шенкленд оформил дубль в течении пяти минут (59', 64'), а Райан Кристи реализовал пенальти на 81-й минуте и установил окончательный итог встречи.

Результат матча Шотландия Эдинбург 4:1 Кюрасао Виллемстад 0:1 Тахит Чон 17' 1:1 Финдли Кертис 45' 2:1 Лоуренс Шанклэнд 59' 3:1 Лоуренс Шанклэнд 64' 4:1 Райан Кристи 81' пен. Шотландия: Крэйг Гордон ( Лиам Келли 77' ), Джон Сауттар ( Линдон Дайкс 46' ), Скотт Маккена ( Доминик Хайам 46' ), Эндрю Робертсон ( Энтони Ралстон 77' ), Аарон Хики ( Грант Хэнли 46' ), Билли Гилмор ( Финдли Кертис 42' ), Кенни Маклин, Райан Кристи, Лоуренс Шанклэнд ( Джеймс Уилсон 77' ), Джордж Хирст ( Tyler Fletcher 46' ), Ben Gannon Doak ( Нэйтан Паттерсон 46' ) Кюрасао: Элой Ром, Шерел Флоранус, Армандо Обиспо, Жюрьен Гаари, Жуниньо Бакуна ( Джереми Антониссе 60' ), Ливано Комененсия ( Tyrese Noslin 60' ), Леандро Бакуна ( Годфрид Румерату 55' ), Рихедли Базур ( Жерван Кастанир 46' ), Юрген Локадия, Тахит Чон, Deveron Fonville Жёлтые карточки: Кенни Маклин 49', Tyler Fletcher 68' — Тахит Чон 36', Жерван Кастанир 82' Красная карточка: Юрген Локадия 38' (Кюрасао)

Статистика матча 10 Удары в створ 2 5 Удары мимо 3 67 Владение мячом 33 4 Угловые удары 0 15 Фолы 11

Следующий матч Шотландия проведет 6 июня против Боливии, а Кюрасао днем позже сыграет против Арубы.