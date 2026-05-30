Шотландия одержала победу над Кюрасао в товарищеской встрече — 4:1.
Гости вышли вперед на 14-й минуте после гола Тахита Чонга. На 38-й минуте карибцы остались в меньшинстве после удаления Юргена Локадии. В компенсированное время к первой половине встречи Файндли Кертис сравнял счет.
Во втором тайме забивали исключительно шотландцы — Лоуренс Шенкленд оформил дубль в течении пяти минут (59', 64'), а Райан Кристи реализовал пенальти на 81-й минуте и установил окончательный итог встречи.
Результат матча
ШотландияЭдинбург4:1КюрасаоВиллемстад
0:1 Тахит Чон 17' 1:1 Финдли Кертис 45' 2:1 Лоуренс Шанклэнд 59' 3:1 Лоуренс Шанклэнд 64' 4:1 Райан Кристи 81' пен.
Шотландия: Крэйг Гордон (Лиам Келли 77'), Джон Сауттар (Линдон Дайкс 46'), Скотт Маккена (Доминик Хайам 46'), Эндрю Робертсон (Энтони Ралстон 77'), Аарон Хики (Грант Хэнли 46'), Билли Гилмор (Финдли Кертис 42'), Кенни Маклин, Райан Кристи, Лоуренс Шанклэнд (Джеймс Уилсон 77'), Джордж Хирст (Tyler Fletcher 46'), Ben Gannon Doak (Нэйтан Паттерсон 46')
Кюрасао: Элой Ром, Шерел Флоранус, Армандо Обиспо, Жюрьен Гаари, Жуниньо Бакуна (Джереми Антониссе 60'), Ливано Комененсия (Tyrese Noslin 60'), Леандро Бакуна (Годфрид Румерату 55'), Рихедли Базур (Жерван Кастанир 46'), Юрген Локадия, Тахит Чон, Deveron Fonville
Жёлтые карточки: Кенни Маклин 49', Tyler Fletcher 68' — Тахит Чон 36', Жерван Кастанир 82'
Красная карточка: Юрген Локадия 38' (Кюрасао)
Следующий матч Шотландия проведет 6 июня против Боливии, а Кюрасао днем позже сыграет против Арубы.