Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах связался со своим агентом, чтобы организовать срочную встречу. Причиной такого решения стало увольнение Арне Слота с должности главного тренера клуба. Об этом информирует аккаунт indykaila News.

Салах покинет «Ливерпуль» по завершении текущего сезона. Напомним, в декабре 2025 года, после ничьей в матче с «Лидс Юнайтед» (3:3), египетский футболист выразил недовольство своим сотрудничеством с Арне Слотом.

В мае Салах опубликовал пост, в котором выразил желание, чтобы «Ливерпуль» вернулся к стилю игры, который был характерен для команды при Юргене Клоппе. Контракт с Салахом был рассчитан до лета 2027 года.