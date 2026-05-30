Лондонский «Арсенал» является фаворитом в борьбе за одного из главных талантов английского футбола — 16‑летнего игрока «Лестера» Джереми Монга, сообщает авторитетный портал TEAMtalk.

Помимо «канониров», интерес к игроку юниорской сборной Англии обозначили также «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

По итогам нынешнего сезона «Лестер» покинул Чемпионшип, и Монга не намерен играть в Лиге 1. При этом футболист хочет остаться в Англии и готов отклонять предложения из других стран.

В данный момент портал Transfermarkt оценивает вингера в 15 млн евро. В этом сезоне Монга сыграл 30 матчей, забил один гол и отметился двумя ассистами.