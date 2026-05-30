Крайний защитник «Болоньи» и сборной Швеции Эмиль Хольм пропустит предстоящий чемпионат мира 2026 года, сообщает сайт местной федерации (SVFF).

Эмиль Хольм globallookpress.com

«Хольм получил мышечное повреждение, из‑за которого, как ожидается, выбыл на несколько недель, поэтому пропустит турнир. Конечно, нам и Эмилю очень жаль, что он вынужден покинуть нас на данном этапе. Мы сочувствуем ему и желаем скорейшего выздоровления», — сказал главный тренер команды Грэм Поттер.

Его место в заявке будет отдано хавбеку клуба MLS «Даллас» Херману Юханссону. Также дополнительно на товарищеские матчи с Норвегией (1 июня) и Грецией (4 июня) получил вызов атакующий полузащитник Себастьян Нанаси из «Страсбурга».

Хольм принадлежит «Болонье», но отыграл вторую часть сезона за «Ювентус».