Бывший нападающий «Акрона» Артем Дзюба отдал предпочтение отечественным тренерам в российских клубах.
«Наши тренеры или иностранцы? За наших, за отечественных. Почему не дать попробовать? Попробовать можно, вопрос, на сколько времени (у клубов) хватит терпения.
Карпину не дали времени в "Динамо"? Это такой клуб, который уже 50 лет не выигрывал трофеев. Они ждут и хотят. Думаю, ждали Кубка России, остановились в полуфинале. Гусев мне импонирует по‑человечески, но как тренера его не знаю. Но нужно воспитывать свою молодежь», — сказал Дзюба «Матч ТВ».
Напомним, что в минувшем сезоне Валерий Карпин покинул пост главного тренера московского «Динамо», его место занял Ролан Гусев. Ранее «бело-голубые» объявили о назначении немецкого специалиста Сандро Шварца.