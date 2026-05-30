Экс‑капитан «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал тренерское долголетие Дика Адвоката, который повезёт сборную Кюрасао на чемпионат мира 2026 года.

Сейчас голландскому специалисту 78 лет. В феврале 2026 года он попросил освободить себя от должности главного тренера Кюрасао — команды, которую впервые в истории вывел на чемпионат мира, но по просьбе своих игроков вернулся в команду перед стартом ЧМ‑2026.

«Я, наверное, никогда бы не узнал о сборной Кюрасао по футболу, если бы там не работал Дик Адвокат. Я порадовался, когда услышал, что команда Адвоката вышла на чемпионат мира. Обычно люди откладывают на пенсию, а Адвокат в очередной раз перехитрил жизнь и отложил пенсию! Вместо этого подписал много выгодных контрактов. Честно, не знаю, во что играет команда Кюрасао. Наверное, ни во что. Просто Адвокат, как обычно, показал себя удачливым тренером», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Сборная Кюрасао на мундиале сразится с Германией, Эквадором и Кот‑д’Ивуаром.