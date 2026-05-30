Болельщики Премьер-лиги выбрали команду сезона. В сборную вошли 11 футболистов, представляющих шесть разных клубов.
Среди них пять игроков представляют «Арсенал», три — «Манчестер Сити», по одному — «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд».
Вратарь: Давид Райя («Арсенал»).
Защитники: Юрриен Тимбер («Арсенал»), Габриэл Магальяйнс («Арсенал»), Вильям Салиба («Арсенал»), Нико О'Райли («Манчестер Сити»).
Полузащитники: Доминик Собослаи («Ливерпуль»), Деклан Райс («Арсенал»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).
Нападающие: Игор Тьяго («Брентфорд»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Антуан Семеньо («Манчестер Сити»).