Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о травме нападающего Неймара и его будущем в команде.

«Мы думаем, что он восстановится и будет готов в скором времени. Он хорошо тренируется, полон энтузиазма. Он будет с нами до того момента, как восстановится и будет доступен. Предполагаем, что он сможет восстановиться к первой игре. Или, может быть, ко второй. Я не сомневаюсь, что мы никого не будем менять. У нас есть 26 игроков», — приводит слова Анчелотти ESPN.

Как стало известно ранее, футболист повредил мышцы и будет восстанавливаться около трех недель. Соперником Бразилии в первом матче чемпионата мира станет сборная Марокко. Встреча состоится 14 июня.