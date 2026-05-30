Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о травме нападающего Неймара и его будущем в команде.

«Мы думаем, что он восстановится и будет готов в скором времени.  Он хорошо тренируется, полон энтузиазма.  Он будет с нами до того момента, как восстановится и будет доступен.  Предполагаем, что он сможет восстановиться к первой игре.  Или, может быть, ко второй.  Я не сомневаюсь, что мы никого не будем менять.  У нас есть 26 игроков», — приводит слова Анчелотти ESPN.

Как стало известно ранее, футболист повредил мышцы и будет восстанавливаться около трех недель.  Соперником Бразилии в первом матче чемпионата мира станет сборная Марокко.  Встреча состоится 14 июня.