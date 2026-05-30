Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» находится в процессе переговоров с Срджаном Благоевичем, тренером белградского «Партизана», о возможном его назначении на пост главного тренера команды.

Благоевич возглавляет «Партизан» с января 2025 года и является основным кандидатом на вакантную должность в «Акроне». В настоящее время обсуждаются детали трудового контракта, который может быть рассчитан на три года. Помимо Благоевича, клуб также рассматривает другие кандидатуры, включая двух российских тренеров, которые остаются в числе претендентов.

Контракт Благоевича с «Партизаном» действителен до лета 2027 года, но соглашение предусматривает возможность его досрочного расторжения. Ранее его имя уже упоминалось в контексте российского футбола, так как он рассматривался как потенциальный тренер казанского «Рубина» и обсуждался в контексте московского «Спартака».