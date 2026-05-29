Бывший советник президента ЦСКА и известный отечественный специалист Валерий Непомнящий считает Дмитрия Игдисамова неплохой кандидатурой на пост главного тренера армейцев.

«Не понимаю, какими критериями пользуются работодатели, приглашая тренеров. То ли это должен быть опытный, то ли амбициозный человек, который горит желанием, то ли человек, который продолжит философию клуба… Если ЦСКА берёт вектор на то, чтобы в клубе был местный специалист, — я давно за!

В ЦСКА, так же как и в "Спартаке", так же как и в "Динамо", должны работать люди, в которых есть шлейф клуба, какая‑то история. Если брать армейцев, есть ещё и Игнашевич, Березуцкий — если штаб будет создан из таких людей, то почему бы и нет? Я почти не знаком с Игдисамовым, но история знает примеры, когда приходит молодой тренер и добивается того, чего от него ждали», — сказал Непомнящий «Матч ТВ».

Финишный отрезок минувшего сезона ЦСКА отработал под руководством Дмитрия Игдисамова, который ранее работал с молодёжным составом, и одержал две победы из двух в чемпионате России.