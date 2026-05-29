Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о перспективах «Спартака» на следующий сезон.

Валерий Непомнящий
Валерий Непомнящий globallookpress.com

«На сегодняшний день "Спартак" реально по подбору игроков, по их качествам, по всему подходит на роль претендента на титулы.  Там не к чему придраться.  Все есть, играйте и боритесь за титулы. "Красно‑белые" по всем показателям и критериям подходят для борьбы за чемпионство в следующем сезоне», — цитирует Непомнящего «Матч ТВ».

В минувшем сезоне «Спартак» занял четвертое место в РПЛ и стал обладателем Кубка России.