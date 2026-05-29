Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о перспективах «Спартака» на следующий сезон.

«На сегодняшний день "Спартак" реально по подбору игроков, по их качествам, по всему подходит на роль претендента на титулы. Там не к чему придраться. Все есть, играйте и боритесь за титулы. "Красно‑белые" по всем показателям и критериям подходят для борьбы за чемпионство в следующем сезоне», — цитирует Непомнящего «Матч ТВ».

В минувшем сезоне «Спартак» занял четвертое место в РПЛ и стал обладателем Кубка России.