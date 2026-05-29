Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор высказался о возможном противостоянии против голкипера ПСЖ Матвея Сафонова в серии пенальти в финале Лиги чемпионов.

«Готовились ли мы к игре против Сафонова, особенно учитывая возможную серию пенальти? Мы всегда изучаем соперников, всеми возможными способами.

Серия пенальти завтра тоже вероятна, так что да, мы к этому хорошо готовы», — передает слова Эдегора Чемпионат.

Ранее сообщалось о том, что российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов попал в заявку команды на финал Лиги чемпионов с «Арсеналом». Финальная встреча состоится завтра, 30-го мая в 19:00 мск.