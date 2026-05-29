Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов включён в заявку парижского клуба на финальный матч Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала».

Как сообщает пресс-служба французской команды, 27-летний вратарь попал в окончательный список игроков, которые примут участие в решающей встрече турнира. При этом отмечается, что Сафонов начнёт матч в стартовом составе.

Помимо него, в заявку «ПСЖ» также вошли Ренато Марин и Люка Шевалье, восстановившийся после травмы. Всего на финал заявлены 24 футболиста парижского клуба.

Финальный матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом» состоится в субботу в Будапеште.