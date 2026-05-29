Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте обозначил основные принципы национальной команды.

«Я стараюсь снять напряжение и сохранять объективный взгляд на поражения. На этом уровне можно делать почти всё правильно и всё равно проиграть. Игроки должны оставаться спокойными, брать на себя ответственность, быть профессионалами, выкладываться на полную и проявлять уважение, демонстрируя командный дух и щедрость. Для нас важны ценности, лежащие в основе командной работы, — играть за себя и друг за друга», — цитирует де ла Фуэнте сайт ФИФА.

Напомним, в финальной части ЧМ-2026 сборная Испании выступит в группе Н, где сыграет с Уругваем, Саудовской Аравией и Кабо-Верде.