Пресс-служба «Атлетико» опубликовала на официальном сайте заявление клуба о неуважении со стороны «Барселоны», обвинив в распространением неправдивой информации, направленной в отношении одного футболиста.

Хулиан Альварес globallookpress.com

Ранее сообщались о том, что «матрасники» были недовольны тем, что «Барселона» пытается надавить на клуб с целью приобрести нападающего Хулиана Альвареса. «Сине-гранатовые» уже направляли предложение предложение мадридскому клубу о трансфере форварда, но получили отказ.

«В последние месяцы мы страдаем от клеветнической кампании против одного из наших игроков. Утечка информации с корыстными мотивами, "фейковые новости", постоянное неуважение, бульварная версия пропагандистской машины, выдумывающая мелкие истории, решения судей перед прямыми матчами…

Но, конечно, нам бы и в голову не пришло держать вице-президента судейского корпуса у себя на зарплате (»Барселоне« были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Негрейре) или прибегать к политическим связям для регистрации игроков (у "Барселоны" возникали проблемы с регистрацией Даниэля Ольмо и Пау Виктора в 2025 году). Уважение и ценности», — написано в сообщении мадридского клуба.

Ранее «Атлетико» опубликовал три публикации с предложением о трансфере футболистов «Барселоны» Ламина Ямаля, Педри и Рафиньи, предложив в ответ билеты на концерт рэпера Bad Bunny, пачку семечек и так далее.