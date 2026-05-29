Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиан Альварес рассказал, что думает про форварда Лионеля Месси. Ранее футболист «Интер Майами» попал в заявку национальной команды на ЧМ-2026.

«Мы все прекрасно понимаем, что это вполне может быть последний чемпионат мира для Лео, учитывая его возраст, но в конечном итоге это его решение. Это, безусловно, будет особенный чемпионат мира, и я имею в виду не только нас, его товарищей по команде и аргентинский народ, но и всех, кто смотрит и следит за ним, учитывая, что он лучший игрок всех времён. Конечно, он оказал колоссальное влияние на весь мир», — цитирует Альвареса официальный сайт ФИФА.

Напомним, сборная Аргентины является действующим чемпионом мира по футболу. В финале ЧМ-2022 команда в серии пенальти одолела Францию.