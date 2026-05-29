Английский «Ливерпуль» не намерен отпускать летом основного голкипера Алиссона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Боссы мерсисайдцев уже уведомили 33‑летнего бразильца, что рассчитывают на него в следующем сезоне и будут отклонять предложения по нему.

Сейчас Алиссоном активно интересуется итальянский «Ювентус», где имеется проблема с первым номером.

После ухода вингера Мохамеда Салаха и защитника Эндрю Робертсона «Ливерпуль» не хочет терять ещё одного опытного футболиста с победным менталитетом и большим весом в раздевалке.