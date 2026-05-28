Экс-капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал победу команды в Кубке России.

Наиль Умяров («Спартак») и Эдуард Сперцян («Краснодар») globallookpress.com

«Классный матч. И "Спартак", и "Краснодар" играли без центра поля, особенно во втором тайме. И те, и другие любят атаковать. Моментов масса была. Но самое главное впечатление — это атмосфера. Процентов 85‑90 было наших болельщиков. Красно-белые "Лужники" навеяли эмоции, воспоминания, как было в наше время, когда на каждый матч Лиги чемпионов приходило по 85-90 тыс. зрителей. Уверен, что все болельщики получили удовольствие. И наконец-то это случилось. Теперь ждём Суперкубок, а дальше — чемпионство. Нужно всем сделать выводы и двигаться дальше», — цитирует Титова «Чемпионат».

«Спартак» в финальном матче Кубка России обыграл «Краснодар» (1:1, 4:3 по пенальти) и сыграет в Суперкубке России против чемпиона России-2025/2026 в лице «Зенита».